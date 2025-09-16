Пьяный скандалист устроил дебош в самолете из-за футболки с социальной надписью

Пьяный пассажир рейса Оренбург — Москва устроил массовую драку на борту самолета после того, как его возмутила социальная надпись на футболке у соседки. Об этом пишет SHOT.

Инцидент с массовой дракой произошел на борту Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind. По данным источника, причиной конфликта стало поведение нетрезвого мужчины, которому не понравилась надпись «Помощь наркозависимым» на футболке одной из пассажирок.

Во время снижения лайнера дебошир начал приставать к девушке и угрожать ей, а также другим пассажирам. Его действия спровоцировали вмешательство другого мужчины, что привело к масштабной потасовке. Бортпроводники пытались утихомирить скандалистов, но их призывы занять места и пристегнуться игнорировались.

Конфликт не утих даже после посадки, и его участникам пришлось написать заявление в полицию.

