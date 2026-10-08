Русское национальное блюдо способно кардинально перевернуть представления о правильном питании. Этот уникальный ферментированный продукт скрывает мощнейший потенциал для исцеления организма. Врач-диетолог Надежда Долгих рассказала, что речь идет о квашеной капусте, сообщил transsibinfo.com.

По информации издания, простое народное кушанье, знакомое многим россиянам с детства, сегодня получает столь мощное научное обоснование своей суперсилы.

«Мы привыкли воспринимать квашеную капусту лишь как вкусную закуску к обеду, а она оказывается полноценным биохакерским инструментом для продления молодости, защиты сердца и ментального здоровья, — рассказывает хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих. — Главное — помнить о разумной мере и индивидуальных особенностях организма, ведь лекарство от яда отличается лишь дозировкой».

По информации издания, низкокалорийное ферментированное кушанье буквально напичкано ценнейшими микроэлементами. Порция содержит всего 27 калорий, при этом доставляя организму 4,12 г волокна, 20,9 мг аскорбиновой кислоты, а также внушительные дозы кальция (42,6 мг), магния (18,5 мг) и железа (2,09 мг).

По данным издания, обитающие в закуске живые микроорганизмы активно заселяют желудочно-кишечный тракт, формируя мощный микробиом. Пищеварительные ферменты расщепляют тяжелую еду, облегчая всасывание полезных веществ. Индол-3-карбинол эффективно подавляет воспалительные процессы.

«Наличие сульфорафана наделяет продукт мощным противомикробным потенциалом. Параллельно витамин К направляет кальций строго в костную ткань, предотвращая его опасное отложение на стенках артерий. Витамины группы В и фолиевая кислота поддерживают метаболизм, защищая скелет от остеопороза», — поясняет хабаровский врач.

По информации издания, укрепление слизистых оболочек кишечника создает непреодолимый барьер для патогенных вирусов и грибков. Высокая концентрация аскорбиновой кислоты превращает кислую закуску в надежное оружие против простудных инфекций и воспалений мочевыводящих путей.

«Изыскания ученых подтверждают способность продукта улучшать гликемический контроль и снижать повышенное артериальное давление, особенно у людей с диабетом или ожирением», — поясняет Надежда Долгих.

Ранее сообщалось, что врач Дианова назвала идеальную противовоспалительную продуктовую корзину.