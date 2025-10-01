«Сунули меня физиономией в грязь»: отец Киприан рассказал о преодолении алкогольной зависимости

Военные действия в Афганистане, управление бизнесом и политическая карьера — после разной деятельности Герой Советского Союза Валерий Бурков стал монахом. На V Общероссийском форуме Всемирного Русского Народного Собора отец Киприан рассказал, как пришел в веру, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Отец Киприан рассказал, что в 1994 году его тетя предложила принять участие в обряде крещения. После этого в жизни начался сложный период. Валерий Бурков начал бороться со «своими бесами*». Он страдал от алкогольной зависимости, которая приводила к запоям.

«Тогда я не знал, что, надев на шею крест, я объявил войну бесам*. Хотя сам был не лучше их. Вот они и сунули меня физиономией в грязь. За пять лет извозили по полной программе», — рассказал отец Киприан.

Отец отметил, что ситуация резко изменилась после посещения планового медосмотра. Это произошло в 1999 году. Он решил, что до празднования годовщины свадьбы в следующем году перестанет пить и избавиться от привычки курить. Отец Киприан был уверен, что в те годы проявил твердость духа и силу характера, поэтому избавился от проблем. Сейчас он думает иначе — Господь отвел от него беду.

«Мой метод был основан на страхе: выпьешь – умрешь. А я любой страх ненавижу. Бесовские приучалки! С тех пор не сбивался с избранного пути», — отметил монах.

Отец Киприан считает, что первым посланцем Господа была соседка. Еще в школьные годы Валерий Бурков наблюдал, как пожилая женщина часто ходила в руках с книгой. Он спрашивал, чем занимается соседка. Женщина отвечала, что молится.

«Господь настойчиво стучал в мои двери», — уверен монах Киприан.

