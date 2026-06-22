«Непокоренные» и огненные инсталляции: города Подмосковья почтят память павших в 85-ю годовщину начала войны

В понедельник, 22 июня, во всех городских округах и муниципалитетах Московской области проходят траурные мероприятия, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны. Жители региона участвуют в возложениях цветов к воинским монументам, зажигают свечи в рамках всероссийской акции, присоединяются к минутам молчания, посещают концерты и тематические программы, сообщил REGIONS.

Коломна в этом году выбрана одной из главных площадок памятных событий. В парках и скверах округа организованы акции под названием «Мы помним. Мы скорбим». Во Дворце культуры «Тепловозостроитель» зрителям представляют кинокартину «Корочка хлеба» — притчу, посвященную героическим страницам обороны Ленинграда. В детских оздоровительных лагерях, техникумах и университетах день открылся ритмичными ударами метронома и минутой молчания.

«Свеча памяти», как и в предыдущие годы, остается одной из наиболее значимых акций. Накануне даты тысячи огоньков зажглись у памятников павшим воинам, братских захоронений и мемориалов с Вечным огнем. Мероприятия охватили Мытищи, Лобню, Волоколамск, Пушкинский городской округ, Истру, Ногинск и многие другие территории.

В Лобне памятные церемонии символично стартовали рано утром — ровно в 4 часа, когда 85 лет назад началось вторжение немецко-фашистских войск на советскую землю. Горожане направились к захоронениям воинов, чтобы отдать дань уважения павшим минутой молчания и возложить цветы. Вечером на мемориале «Звонница» загорятся сотни свечей, из которых будет создана огненная инсталляция.

Волоколамский муниципалитет также стал местом проведения масштабных памятных акций — они затронут множество братских могил и воинских мемориалов. В центре внимания — церемония у Вечного огня на Октябрьской площади, где прозвучат поэтические строки и музыка военных лет. Жители Мытищ, Пушкино, Ивантеевки, Красноармейска и Истры также не остались в стороне: люди придут к монументам,чтобы зажечь поминальные свечи и вспомнить погибших.

В Ногинске накануне, 21 июня, на Фонтанной площади прошла постановка «Непокоренные», объединившая литературное слово и пластику. А после завершения представления зрители увидели водное и световое шоу.

В 12:15 (по Москве) по всей России объявлена минута молчания. Подмосковье присоединится к акции, чтобы почтить память многомиллионных жертв среди военных и мирного населения.

Для тех, кто не может присутствовать очно, организована онлайн-площадка. До конца дня на портале деньпамяти.рф продолжается всероссийская акция, где любой желающий вправе зажечь виртуальный огонек и нанести метку на интерактивную карту памяти.

Памятные мероприятия охватили не только Подмосковье. Министерство обороны РФ к этой дате подготовило онлайн-проект о народном ополчении на основе рассекреченных архивов. В российской столице у Могилы Неизвестного Солдата состоится концерт, где в исполнении оркестра прозвучит Шестая симфония Петра Чайковского.

Подобные мероприятия еще раз напоминают подрастающему поколению и всем жителям региона о том, какой невосполнимой ценой досталась мирная жизнь и почему так важно не предавать забвению героическое прошлое страны.

Возрастные ограничения — 6+.

Ранее сообщалось, что Волгоград переименовали в Сталинград в День памяти и скорби.