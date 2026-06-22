Солдат Победы и современный воин в одной композиции: Кузбасс присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти»

В преддверии памятной даты — Дня памяти и скорби — Кузбасс стал одной из площадок всероссийской акции «Свеча памяти». Жители региона зажгли десятки тысяч огней в знак глубокой признательности и скорби о земляках, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной. Кадрами прошедших мероприятий поделился глава Кемеровской области Илья Середюк, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, масштабную мемориальную акцию поддержала и партия «Единая Россия» в рамках проекта «Огненные картины войны». Волонтеры в областном центре выложили из огоньков символичные изображения — звезду и фразу «КуZбасс помнит».

Как сообщает издание, в Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске и Прокопьевске также зажглись световые композиции из множества свечей. Наибольший интерес у зрителей вызвала новокузнецкая инсталляция: ее создатели объединили в одной работе два образа — победителя Великой Отечественной и защитника Родины наших дней.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в понедельник, 22 июня, пройдут акции памяти к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.