В Махачкале обсуждают возможность приглашения Кокорина и Дзюбы
Шамиль Газизов: «Обсудим возможность приглашения Кокорина и Дзюбы в Махачкалу»
Фото: [Александр Кокорин/ФК «Арис»]
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «РБ Спорт», что клуб рассмотрит возможность приглашения в команду известных нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.
22 июня Газизов и главный тренер команды Вадим Евсеев обсудят названные кандидатуры.
«Естественно, Дзюба и Кокорин — большие мастера, это помощники для клубов. Но здесь нужно больше смотреть на стратегию. Речь не только про то, чтобы укрепиться в Премьер-лиге, но и про развитие. Это непростой выбор», — сказал Газизов.
35-летний Александр Кокорин покинул кипрский «Арис», за который выступал с 2022 года. 37-летний Артем Дзюба расстался с тольяттинским «Акроном», в котором провел два сезона.
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