В Махачкале обсуждают возможность приглашения Кокорина и Дзюбы

Шамиль Газизов: «Обсудим возможность приглашения Кокорина и Дзюбы в Махачкалу»

Культура и спорт
Александр Кокорин

Фото: [Александр Кокорин/ФК «Арис»]

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «РБ Спорт», что клуб рассмотрит возможность приглашения в команду известных нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.

22 июня Газизов и главный тренер команды Вадим Евсеев обсудят названные кандидатуры.

«Естественно, Дзюба и Кокорин — большие мастера, это помощники для клубов. Но здесь нужно больше смотреть на стратегию. Речь не только про то, чтобы укрепиться в Премьер-лиге, но и про развитие. Это непростой выбор», — сказал Газизов.

35-летний Александр Кокорин покинул кипрский «Арис», за который выступал с 2022 года. 37-летний Артем Дзюба расстался с тольяттинским «Акроном», в котором провел два сезона.

Ранее стало известно, что российский тренер Магомед Адиев расторг контракт с белорусским клубом «МЛ Витебск».

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