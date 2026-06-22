В Махачкале обсуждают возможность приглашения Кокорина и Дзюбы

«Естественно, Дзюба и Кокорин — большие мастера, это помощники для клубов. Но здесь нужно больше смотреть на стратегию. Речь не только про то, чтобы укрепиться в Премьер-лиге, но и про развитие. Это непростой выбор», — сказал Газизов.