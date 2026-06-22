В Подмосковье сделали прогноз пожарной опасности в лесах

В понедельник, 22 июня, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 23 июня, на большей части территории области ожидается I класс пожарной опасности, в среду, 24 июня, - III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +20-25 градусов, ночью – +10-13. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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