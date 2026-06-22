Голкипер Бобровский с большой долей вероятности покинет «Флориду»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, вероятно, продолжит карьеру в новой команде, заявил журналист Элиотт Фридман в передаче NHL Tonight.

По его данным, шансы на то, что российский голкипер останется в клубе, крайне малы.

37-летний Бобровский провел в составе «Флориды» шесть сезонов. 30 июня заканчивается его контракт с кэпхитом $10 млн. Сообщалось, что россиянин хотел бы подписать новое соглашение сроком на шесть-семь лет с ежегодной зарплатой в $6-7 млн. Бобровский может выйти на рынок свободных агентов. Среди возможных претендентов на голкипера называют «Нью-Джерси Дэвилз», которые разочаровались в Якобе Маркстреме, и «Эдмонтон Ойлерз» с их многолетней вратарской проблемой.

«Флорида» заметно утяжелила свою платежку, выменяв у «Оттавы» нападающего Брэди Ткачака, ежегодная зарплата которого составляет $8,2 млн.