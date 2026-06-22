В Серпухове построили новый дом в составе ЖК «Ивановские дворики»

В Серпухове построили новый дом в составе жилого комплекса «Ивановские дворики», ГК «ЭХО» выдали разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка общей площадью более 7 тыс. кв. м рассчитана 125 квартир различной планировки, при проектировании входных групп учтены потребности пожилых и маломобильных жителей. Вблизи есть 10 гостевых машино-мест.

На территории жилого комплекса есть школы, детские сады, поликлиники, торговые и развлекательные центры, супермаркеты. Вблизи открыт ледовый дворец «Б-класс», в котором работает хоккейная школа для детей и взрослых, секции фигурного катания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.