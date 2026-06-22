Подмосковные авторы смогут принять участие в Академии стратегических коммуникаций «ТопБЛОГа»

Подмосковные авторы контента, журналисты, редакторы, продюсеры и медиаспециалисты могут принять участие в спецнаправлении «Медиакультура и личный бренд» Академии стратегических коммуникаций, разработанном Всероссийским проектом «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей», подать заявку можно до 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Это первая в России федеральная программа подготовки государственно ориентированных управленцев в сфере медиа, которая позволит сформировать кадровый резерв медиаменеджеров. В рамках направления участники научатся формировать вокруг себя сообщества, выстраивать доверие аудитории и работать со смыслами в цифровой среде. Подать заявку могут жители старше 18 лет на цифровой платформе.

«За пять лет проект „ТопБЛОГ“ объединил более 300 тыс. авторов из всех регионов России и десятков стран мира. Многие участники проекта смогли выстроить успешную медиакарьеру, собрать многомиллионную аудиторию, создать собственные медиа, реализовать масштабные общественные инициативы и получить поддержку крупнейших организаций страны», — подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках обучения участники освоят онлайн-курс Академии стратегических коммуникаций, а также программу проекта «ТопБЛОГ». По итогам обучения и выполнения итогового тестирования формируется рейтинг участников, лучшие из которых получат приглашение на очный образовательный модуль. Он пройдет с 6 по 9 августа 2026 года в Калининградской области на базе образовательно-досугового центра в поселке Донское.

Слушатели программы смогут освоить инструменты цифровой журналистики, научатся проверять факты, работать с источниками, создавать качественные материалы и не только. Среди экспертов — директор Департамента коммуникаций РГГУ, председатель Экспертного совета по креативной экономике Делового совета стран СНГ Анна Горчакова, российский медиаэксперт, руководитель проекта «Люди в культуре», изданий «Типичная Москва» и Daily Moscow, член Союза журналистов РФ Игорь Сумин, сооснователь креативного агентства и продакшна «Громкие рыбы», режиссер Тимур Исмаев и многие другие.

Отметим, что организатором программы выступает Центр развития молодежных медиа «ШУМ», соорганизатором — Президентская платформа «Россия — страна возможностей». Ее реализуют при поддержке Администрации Президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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