Тренер Адиев разорвал контракт с белорусским клубом и будет требовать компенсацию через ФИФА

Российский тренер Магомед Адиев расторг контракт с белорусским клубом «МЛ Витебск». Как сообщает правовая компания «Алетейя», это произошло «из-за неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы».

По данным источника, белорусский клуб издал два приказа. Первым он отстранил тренера от работы с основной командой, вторым — командировал в расположение дубля.

«Этим приказом клуб лишь подтвердил свое негативное отношение к Адиеву, а именно — желание избавиться от него и продолжать препятствовать в исполнении им прямых трудовых обязанностей в должности главного тренера основного состава», — сообщает источник», — говорится в сообщении компании.

Указывается, что Адиев обратится в ФИФА, чтобы получить от «МЛ Витебск» компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Адиев проработал в белорусском клубе менее двух месяцев. С начала сезона в РПЛ специалист возглавлял «Крылья Советов». Он покинул самарский клуб 1 апреля. Ранее Адиев работал в «Анжи», «Ахмате», «Химках» и сборной Казахстана.