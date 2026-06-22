Зацепинг в России: подросток сорвался с вагона, попал под колеса и был госпитализирован — возбуждена проверка СК

В Перми на станции Молодежная в воскресенье, 21 июня, несовершеннолетний пострадал от наезда грузового состава. Как сообщают очевидцы, молодой человек практиковал зацепинг — передвигался, цепляясь за наружные детали вагонов. В процессе опасного развлечения он не удержался, упал под колеса и получил серьезное повреждение ноги, сообщил properm.ru.

По данным издания, ЧП случилось примерно в 16:00. Свидетели происшествия оперативно вызвали медиков. На место инцидента также прибыли сотрудники транспортной полиции. Пострадавшего подростка госпитализировали.

Сотрудники следственных органов Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России инициировали проведение доследственной проверки в соответствии со статьей УК, которая предусматривает ответственность за нарушение норм безопасности при движении и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящий момент реализуется комплекс первоначальных проверочных действий, направленных на выяснение всех деталей и обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что на платформе Чкаловская нашли тело блогера, который вел канал о МЦД-4 и боролся с зацепингом.