Волгоград переименовали в Сталинград в День памяти и скорби

Волгоград вновь официально получил имя Сталинград. Переименование приурочено ко Дню памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня, сообщили novostivolgograda.ru.

По данным издания, 22 июня — дата входит в число девяти памятных дней, когда городу-герою торжественно возвращают его историческое наименование. Именно в этот день в 1941 году гитлеровская Германия напала на Советский Союз, положив начало Великой Отечественной войне. В 2026-м исполняется ровно 85 лет с момента трагического события.

В связи с переименованием на ключевых автомагистралях при въезде в город-герой появятся таблички с обозначением «Сталинград». Подобные мероприятия организуются ежегодно начиная с 2013 года, когда городской думой был утвержден соответствующий нормативный акт.

По данным издания, в преддверии памятной даты в Волгоградской области прошли мероприятия. В ночь перед Днем памяти и скорби Мамаев курган осветился сиянием тысяч лампад. Ровно в 22:00 на мемориальном комплексе стартовала ежегодная акция «Завтра была война…», приуроченная к трагическим событиям, положившим начало Великой Отечественной войне.

Кроме того, в Волгограде прошла ежегодная Международная мемориальная акция «Огненные картины войны». Мероприятие состоялось у саркофага инсталляции «Бронекатер БК-31». На протяжении нескольких часов на волжском берегу молодые люди создавали из лампад масштабное изображение. На выкладку композиции потребовалось несколько тысяч горящих свечей.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья пригласили принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти».