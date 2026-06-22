Третий случай за месяц: в российском регионе гадюки продолжают нападать на людей

В Кузбассе вновь участились случаи нападения ядовитых змей на людей. Причиной активизации гадюк стали высокая температура воздуха — рептилии все чаще появляются в местах скопления людей, что привело к новым инцидентам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно данным, полученным из Кузбасского клинического центра медицины катастроф, инцидент с участием несовершеннолетнего произошел на территории Новокузнецкого муниципального округа. Двенадцатилетний ребенок, прогуливаясь по таежному массиву, столкнулся с гадюкой, которая его и укусила. В настоящий момент опасности для жизни мальчика нет — медики характеризуют его самочувствие как устойчивое, при этом отмечают среднюю степень тяжести состояния.

По данным центра, второй случай зафиксирован в Кемеровском муниципальном округе, неподалеку от деревни Старая Балахонка. Там жертвой пресмыкающегося стал 45-летний местный житель. Стоит напомнить, что в начале июня от укуса гадюки уже пострадал 8-летний ребенок.

Медицинские работники и спасатели призывают кузбассовцев проявлять повышенную осторожность при нахождении на природе.

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