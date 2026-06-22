Подмосковную молодежь научат вычислять мошенников при поиске работы

Молодежи Подмосковья расскажут, как вычислять мошенников при поиске работы, в рамках онлайн-игры «Идеальное собеседование» от проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» (создана совместно с Роскомнадзором). Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В рамках игры молодые люди научатся отличать честные предложения о работе от фейковых, распознавать «красные флаги», защищать персональные данные и принимать осознанные решения при поиске вакансий. Она доступна по ссылке.

«Сегодня молодые люди ищут работу, проходят собеседования и выстраивают коммуникацию с работодателями преимущественно в цифровой среде, где все чаще сталкиваются с мошенническими схемами. В таких условиях особенно важно, чтобы они умели распознавать риски еще на этапе поиска вакансий. Онлайн-игра даст возможность в безопасной и увлекательной форме прожить реальные ситуации, с которыми сталкиваются соискатели, научиться замечать подозрительные сигналы, задавать правильные вопросы и принимать осознанные решения», – рассказывает директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

Руководитель направления персональных данных Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» Екатерина Ефимова добавила, что мошенники становятся все изобретательнее, поэтому важно научить неопытных соискателей видеть ловушку до того, как она захлопнется. В онлайн-игре игрок пройдет путь от просмотра вакансии до интервью, научится задавать уточняющие вопросы, замечать подозрительные детали и делать выбор.

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