Принял отца двоих детей за дикого зверя: россиянин на охоте застрелил сотрудника МЧС

По информации источника издания, охотник застрелил сотрудника МЧС случайно. Он принял его за дикого зверя. Трагический инцидент произошел 9 января в районе бывшего лагеря «Синяя птица» в Лесном.

«Ранение стало смертельным», — заявил собеседник агентства.

По данным издания, похороны состоялись в поселке Елкино. Сотрудник МЧС родился в узбекистанском городе Навои. На момент гибели ему было 53 года. Есть двое детей. Службу в ведомстве совмещал с работой тренера по каратэ. В спортивной школе выразили слова соболезнования из-за утраты.

В школе отметили, что мужчина уделял много времени детям, обращал внимание на их судьбы, помогал в развитии личности. Воспитанники вспоминали, как тренер мотивировал их и поддерживал на соревнованиях. Коллеги по МЧС отметили, что Бритвин служил примером для многих. Он был отважным пожарным.

