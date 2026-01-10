МВД по Луганской Народной Республике выражает соболезнования в связи с гибелью во время исполнения служебного долга сотрудников отдела МВД России «Сватовский» Виктории Гниличенко и Артема Кузнецова, сообщил телеграм-канал правительства республики.

В сообщении не указано, как произошел трагический инцидент. В министерстве выразили слова соболезнования родным и близких погибших сотрудников. Их фото размещены в телеграм-канале регионального правительства. Погибшие служили в территориальном ОВД «Сватовский».

«Министерство внутренних дел по Луганской Народной Республике выражает соболезнования родным и близким сотрудников отдела МВД России "Сватовский" в связи с гибелью при исполнении служебного долга», — указано в сообщении.

По данным СМИ, отдел МВД Сватовский располагается в прифронтовой зоне. Сотрудники правоохранительных органов на территории Сватовского района вынуждены выполнять свои обязанности в экстремальных условиях.

Указанный район Луганской Народной Республики систематически оказывается под огнем украинских подразделений, что создает постоянную угрозу для жизни и деятельности местных полицейских. Несмотря на регулярные обстрелы, их работа по поддержанию правопорядка и защите гражданского населения не прекращается.

