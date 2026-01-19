Психолог из Видного Юлия Николаева прокомментировала REGIONS результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым средний возраст начала самостоятельной жизни в России сдвигается к 30-35 годам.

Психолог отметила, что феномен «сыночки-корзиночки» связан с гиперопекой родителей. Как следствие, взрослые мужчины не готовы покидать отчий дом и создавать собственные семьи. В таких случаях родители стараются решать все финансовые и бытовые вопросы, что негативно отражается на развитии навыка ответственности.

Жители Ленинского округа согласны с мнением, что гиперопека негативно влияет на детей. Видновчанка Анна — мама двух сыновей. 29-летний и 31-летний мужчины не готовы покидать родительскую семью. Анна считает, что они с мужем перестарались в вопросе воспитания. Молодые люди открыто признают, что дома им хорошо. Они не видят необходимости вносить в жизнь коррективы.

«Мы их очень любим, но понимаем — это „сыночки-пресыночки“», — рассказала Анна Зубанова.

В свою очередь риелтор Максим Романов высказал мнение, что стремление мужчин как можно дольше оставаться с родителями мотивировано исключительно экономическими факторами.

«Сегодня Видное — один из самых дорогих городов-спутников Москвы. Входной билет в самостоятельную жизнь начинается от 6 млн руб. — это цена скромной студии или однушки без отделки. Средний же ценник на жилье в городе составляет 15,5 млн руб., а в престижных жилых комплексах доходит до 22 млн», — прокомментировал Романов.

Ранее сообщалось, что средний срок работы зумеров на одной должности снизился до 1,8 года.