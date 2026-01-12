«Не готово оставаться на работе»: выявлена особенность поколения Z

Опрос показал, что средний срок работы зумеров на одной должности снизился, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на New York Post (NYP).

Аналитики выяснили, что причина данной тенденции заключается в ситуативных отношениях, которые у зумеров в приоритете. Представители данной возрастной группы — это сотрудники, для которых работа приравнивается сделке.

Молодые люди готовы выполнять задачи, если получат гибкий график и краткосрочные выгоды. Корпоративные льготы и гарантии занятости не являются для зумеров приоритетными. Как следствие, средняя продолжительность трудоустройства сократилась до 1,8 года.

«Поколение Z, в отличие от предыдущих поколений, не готово оставаться на работе, которая противоречит их ценностям, даже если это означает нестабильность», — заявила Кристина Мюллер, эксперт по психическому здоровью на рабочем месте.

60 % опрошенных сообщили, что изначально не планировали работать в компании, где трудоустроены сейчас, длительное время. 47 % респондентов планируют увольнение в течение текущего года. Практически каждый четвертый готов уволиться без предупреждения руководства. 30% ушли из компании, не информируя о своем намерении заранее, без написания прощального письма или других формальностей.

Некоторые опрошенные категорически отказываются от графика работы с 9 до 17 часов. Они готовы рассматривать подработку или фриланс. В качестве дополнительного заработка представители поколения Z выбирают онлайн-ставки и канал на OnlyFans.

Ранее психолог Бирарова рассказала, сколько времени понадобится сотрудникам на адаптацию после длительных выходных.