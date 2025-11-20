Целый семейный некрополь: на кладбище в Павловском Посаде сделали неожиданное открытие

В Павловском Посаде местные краеведы совершили находку, соединившую историю уездного купечества со столичным промыслом — на старинном монастырском кладбище сохранился фамильный некрополь купцов Красновых, чей дом когда-то стоял на Меленской улице. Об этом стало известно REGIONS .

Особый интерес исследователей вызвало надгробие Евфима Алексеевича Краснова, скончавшегося в июле 1896 года в 50-летнем возрасте. Подлинную музейную ценность памятнику придает отлично сохранившееся клеймо мастерской купца Кабанова — редкая деталь, позволяющая точно установить происхождение надгробия.

История производственной династии Кабановых уходит в начало XIX века — их мастерская располагалась в Москве на Мясницкой улице и специализировалась на изготовлении памятников. Согласно сохранившимся документам, 31-летний Федор Иванович Кабанов, почетный гражданин и купец 2-й гильдии, вел этот бизнес с 1880 года, проживая в Яузской части города. Его брат Дмитрий, получивший купеческое свидетельство в 1887 году, параллельно с памятниками организовал производство жерновов, что было характерно для предпринимателей того времени, диверсифицировавших свои активы.

Обнаружение клейма на надгробии павловопосадского купца свидетельствует о деловых связях между московскими производителями и региональным купечеством. Выбор столичной мастерской для семейного захоронения подчеркивает статус и финансовые возможности рода Красновых, чья торговая деятельность, судя по уровню памятника, была успешной.

