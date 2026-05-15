Таинственный меловой круг у реки Вори: жители подмосковного Красноармейска ищут разгадку

Жители Красноармейска, прогуливаясь вдоль реки Вори, обнаружили объект, который привлек внимание. На земле они заметили аккуратно вычерченный меловой круг, а внутри него располагались два кострища со следами недавнего горения. Фотографии находки моментально разлетелись по социальным сетям, вызвав бурное обсуждение и множество сравнений с сюжетами из мистических фильмов и сериалов, сообщил REGIONS.

По информации издания, загадочное место находится в районе улицы Академика Янгеля. Если ориентироваться на местности — между давно заброшенным стадионом и пешеходным мостом, перекинутым через Ворю, неподалеку от того места, где раньше был пляж. Вокруг круга, по словам очевидцев, почти отсутствовал мусор — ни разбитых бутылок, ни окурков, ни других следов, которые обычно оставляет после себя шумная отдыхающая компания. Только ровная меловая линия, зола и тишина.

Подписчики местного паблика тут же принялись выдвигать свои версии происхождения этого таинственного объекта. Одни усмотрели сходство с ритуальными сценами из классической ленты «Вий». Другие вспомнили популярный сериал «Сверхъестественное», в котором главные герои постоянно чертили меловые круги на полу, чтобы защититься от злых духов и демонов.

Корреспондент издания REGIONS решил получить профессиональную оценку и обратился к практикующему эзотерику из Пушкино Зоряне Черновой. Специалист подтвердила: меловые круги действительно используются в некоторых эзотерических ритуалах и практиках.

«Круг во многих традициях считается символом защиты и ограничения пространства. Костры внутри могли использоваться как элемент очищения или символического ритуала. Но такие вещи очень часто делают подростки или поклонники мистических сериалов — особенно после просмотра популярных фильмов», — отметила Чернова.

Однако, по словам эксперта, делать выводы об оккультном характере произошедшего пока преждевременно. Для проведения реального обряда, как правило, требуются дополнительные предметы, символы или знаки — их на месте происшествия обнаружено не было. Так что, возможно, объяснение найдется более прозаическое.

