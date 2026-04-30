«Дерево смерти» у крыльца: какие растения в Подмосковье 100 лет назад считались проклятыми и разрушали дома

Дачники, которые мечтают посадить под окном пушистую елочку, могут не знать: 100 лет назад в Подмосковье за это могли проклясть. Выбор дерева был ритуалом, а некоторые породы считались не просто неудачными, а смертельно опасными. Об этом сообщает REGIONS .

Раньше каждое дерево у дома сажали не абы как. Рябина — оберег для молодой семьи. Липа — защита от болезней и даже от молнии. А вот ель на Руси называли «деревом смерти». Ее лапами устилали дорогу на погост. Считалось, что она притягивает покойника и разрушает здоровье жильцов. Хвойные к тому же закисляют почву и могут повредить фундамент.

С осиной история еще мрачнее. По легенде, на ней повесился Иуда. Ее прозвали «проклятой» и «вампиром»: верят, что она высасывает жизненные силы. Научное объяснение простое: осина активно поглощает влагу и минералы, иссушая землю вокруг.

Тополь не мистика, а реальная угроза. Его агрессивные корни ломают отмостку и фундамент, а тяжелая крона падает на крышу. Сажать его у дома запрещал здравый смысл. А вот лиственные с мочковатыми корнями (рябина, клен, яблоня, боярышник) приветствовались. Хвойные сегодня лучше заменить туей или можжевельником.

