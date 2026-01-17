Тайная операция за наличные: силиконовая грудь взорвалась у блогерши во время тренировки по кроссфиту

Силиконовая грудь взорвалась у блогерши из Уфы во время тренировки в зале, сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации канала, девушка предпочла неофициально сделать операцию по увеличению груди в районной больнице. Она преследовала цель — сэкономить на процедуре. В обычной городской поликлинике работал знакомый блогера. Хирург и девушка решили, что могут провести операцию «вчерную».

По данным канала, договоренности были следующие: девушка платит за работу наличными, информация об операции остается секретной для всех в больнице. Новая грудь обошлась в 200 тыс. руб. На протяжении шести лет проблем не возникало.

«Сэкономленные шекели внезапно дали о себе знать на днях на тренировке по кроссфиту — во время очередного подхода Алина почувствовала дискомфорт в груди и услышала хлопок», — сообщил телеграм-канал.

По данным канала, девушка обратилась в частную клинику. Медики были удивлены состоянием импланта. Специалисты рассказали, что такой случай крайне редкий. Чаще всего разрыв имплантов происходит постепенно и не доставляет такого дискомфорта. Инородное тело блогера было полностью разорвано.

По информации канала, знакомый хирург больше не работает в больнице, где прошла операция. Никаких документов или записей об обращении жительницы Уфы найдено не было.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области медики предложили 13-летней пациентке лечить диагностированный абсцесс груди капустой.