В Волгоградской области медики предложили 13-летней пациентке лечить диагностированный абсцесс капустой

В Жирновске Волгоградской области произошел инцидент, который поставил под сомнение качество оказания медицинской помощи. Как сообщает региональный портал V1.ru , 13-летней школьнице с подозрением на абсцесс молочной железы врачи в качестве лечения посоветовали народное средство — прикладывание капустного листа.

Мать девочки рассказала, что обратилась в больницу из-за болезненных ощущений у дочери в груди. Дежурный педиатр выписал антибиотики и отправил их домой. На следующий день состояние подростка ухудшилось, и мать, предварительно сделав УЗИ в частной клинике, вновь привела ребенка к врачу. По ее словам, ультразвуковое исследование показало наличие абсцесса — гнойного воспаления, требующего хирургического вмешательства.

Когда женщина стала требовать направления в более крупные медицинские центры в Камышин или Волгоград, лечащий врач, по ее утверждению, отговорил ее, заявив: «Идите домой и не переживайте, приложите лист капусты, пейте антибиотики, и через 2 дня, я вам даю 100 процентов, все уже сойдет и будет намного лучше». Этот совет шокировал родительницу.

После отказа в специализированной помощи состояние девочки продолжило ухудшаться. В итоге мать самостоятельно связалась с детской больницей в Камышине, где ребенка согласились принять без направления и экстренно прооперировали. В региональном министерстве здравоохранения пообещали провести служебную проверку по данному факту.