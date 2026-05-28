Тайны Нижегородской глубинки: три необычных озера, которые стоит увидеть своими глазами

В Нижегородской области есть необычные озера, отдых у которых оставит незабываемые впечатления, сообщил newsnn.ru.

Озеро с розовыми берегами

Мраморное озеро, расположенное в Вачском муниципальном округе Нижегородской области, привлекает туристов не только своей водой. Гостей впечатляют его берега — каменистые, окрашенные в нежный розоватый оттенок. Секрет этого цвета прост: в прошлом на этом месте находился карьер, где добывали алебастр. Со временем разработка заполнилась водой, и локация превратилась в точку туристического притяжения.

Озеро прячется в березовых рощах неподалеку от села Филинского. Расстояние от Нижнего Новгорода до этого живописного уголка составляет около двух часов езды на автомобиле.

Звук из бездны: легенды озера Нестиарское

Озеро Нестиарское, расположенное в Воскресенском округе Нижегородской области, пользуется у местных жителей мистической славой. Среди окрестных жителей бытует поверье, что иногда из-под толщи воды доносится приглушенный колокольный перезвон. Впрочем, не исключено, что звук просто разносится от церкви, расположенной в соседнем селе.

Туристов из Нижнего Новгорода сюда приезжает немного, поэтому у Нестиарского есть все шансы стать местом для спокойного, уединенного отдыха вдали от шумных компаний. Расстояние от областного центра до водоема составляет около 85 километров.

Озеро в виде восьмерки с провалами и мхом

Святое Тумботинское озеро, расположенное рядом с одноименным поселком, образовалось в результате земляных провалов. По форме водоем напоминает цифру восемь. Береговая линия здесь неоднородная: на одних участках поднимаются обрывистые склоны, на других стелется мягкий мох.

Средняя глубина озера держится на отметке четыре-пять метров, однако встречаются и ямы глубиной до 11 метров. Вода в водоеме прозрачная, с легким коричневатым оттенком. Расстояние от Нижнего Новгорода до Святого Тумботинского озера составляет около 100 километров. Дорога на автомобиле займет примерно полтора часа.

