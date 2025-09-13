«Так запросто этот город не отдаст»: эксперт прокомментировал неожиданное появление Джонсона на Украине

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин высказал мнение, что неанонсированный визит бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Одессу — это знак России, что Украина не согласится мирным способом передать России контроль над курортным и экономическим значимым городом, сообщило интернет-издание «Абзац».

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщил телеграм-канал украинского издания «Обозреватель». Изначально о визите политика официально не сообщалось, но позже информацию подтвердил депутат Верховной рады. Политик был замечен в Одессе в воскресенье, 14 сентября.

Эксперт Константин Блохин рассказал, что в настоящее время Борис Джонсон не играет ключевой роли для политики своей страны. Позиции политика особенно изменились после вступления в должность Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера. Однако он продолжает выполнять символическую роль посланника Европы. Визит Джонсона — это знак Украине и России, что Запад продолжит поддерживать Киев.

По словам эксперта, взгляды бывшего премьер-министра Великобритании по отношению к конфликту на Украине не изменились. Политик активно поддерживает правительство и решения Киева.

«В выборе Одессы символизм налицо – это демонстрация того, что Украина так запросто этот город не отдаст. В общем и целом, дело не совсем в Джонсоне – он здесь как символ общего курса Европы, такого же, как у бывшего премьер-министра. Джонсон приехал продемонстрировать поддержку, приверженность Киеву», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в Одессе на радиостанции прозвучал призыв для военнослужащих ВСУ сдаться в плен.