Такого еще не было: в деревне Подмосковья нашли сосульку, похожую на настоящую женщину

В деревне Русавкино-Романово природа решила пошутить и создала сосульку, которая не оставила равнодушными местных жителей, сообщил REGIONS со ссылкой на местный телеграм-канал.

С крыши одного из частных домов свесилась ледяная фигура, удивительно напоминающая женский силуэт с пышными формами. Необычное природное явление запечатлели на фото, и снимок быстро разошелся по местному телеграм-каналу.

Хозяйка участка Людмила Воробьева поделилась с REGIONS своими впечатлениями. Женщина призналась: за годы жизни в деревне она видела много разных сосулек, но такая пикантная ледяная гостья появилась впервые. Людмила не упустила момент и сфотографировала необычное творение природы, пока оно не растаяло под лучами солнца.

Сходство с человеческой фигурой оказалось настолько сильным, что хозяйка даже придумала историю для ледяной красавицы. Правда, сюжет получился с грустным финалом — как и положено любой зимней сказке, которая неизбежно тает с приходом весны.

«Вот такая красота выросла в деревне Русавкино-Романово. Долгое время она смотрела на улицу Центральную, по которой к ней должен был приехать такой же красивый ледяной друг, но так и не дождалась. С горя в тот же вечер она упала со второго этажа и разбилась вдребезги», — рассказала Людмила.

