«Таксисты работать не хотят»: кемеровчане пожаловались на транспортный коллапс в городе

По информации издания, причина роста цен на такси — пробки в 10 баллов. Во второй рабочий день после длительных праздников жизнь в городе временно остановилась: уехать на общественном транспорте невозможно, а стоимость поездки в такси длительностью около 30 минут в приложении выросла до 800 руб.

По данным издания, некоторые конкуренты «Яндекс Такси» также подняли стоимость, но до 450 рублей. Однако свободных автомобилей практически нет, поэтому воспользоваться услугой такси горожане не могут. Такси «Максим» практически не поднимало стоимость, но жители столкнулись с другой проблемой. Пассажиры вызывают машину, а водители не хотят принимать заказ из-за его низкой стоимости.

«Таксисты работать не хотят, не берут заказы дешевле 400 руб.», — прокомментировала ситуацию кемеровчанка Анна корреспонденту «Сибдепо», попытавшаяся вызвать машину «подешевле».

Из-за значительной задержки часть горожан опоздала на работу и в учебные заведения. Общественный транспорт заполнялся до предела. Например, у студентки, ехавшей на автобусе маршрута №84, внезапно ухудшилось самочувствие. Водителю пришлось сделать незапланированную остановку на середине пути, чтобы распахнуть двери и обеспечить приток свежего воздуха в салон. Свидетелем инцидента стал корреспондент «Сибдепо».

