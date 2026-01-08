Эксперт спрогнозировал рост цен на такси в 2026 году на 18%

Поездки на такси в России в следующем году могут заметно подорожать. Эксперты ожидают продолжения роста тарифов на фоне сохраняющихся высоких издержек у перевозчиков. В 2026 году стоимость поездок на такси в России продолжит расти. В течение года цены могут увеличиться в среднем на 15–18%. Такой прогноз озвучил ТАСС председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

По его словам, повышение тарифов связано с общими затратами отрасли, которые пока остаются высокими. Несмотря на ожидания снижения ключевой ставки Банка России, быстрого эффекта для пассажиров это не даст.

Корнеев отметил, что если ставка действительно опустится до 10–12% в течение 2026 года, это может постепенно снизить финансовую нагрузку на таксопарки и водителей. Однако реальное влияние на стоимость поездок, по его оценке, станет заметно не раньше 2027 года.

