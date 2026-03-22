«Танец маленьких лебедей» вместо школьного звонка: подмосковные ученики встретят весну под классику

В учебных заведениях подмосковного Егорьевска стартовала необычная инициатива — традиционные школьные звонки на время уступили место классической музыке. Местные школы подключились к проекту «Мелодии вместо звонков», который приурочили к знаменательной дате — 250-летию со дня основания Большого театра, сообщил REGIONS.

Как уточнили в региональном Министерстве образования Московской области, на протяжении марта вместо привычных звуковых сигналов в коридорах и классах будут звучать фрагменты произведений великих русских композиторов — Глинки, Чайковского и Бородина.

В музыкальную «перемену» вошли узнаваемые увертюры из опер «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин». Также для учеников подготовили «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» и знаменитую композицию «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».

