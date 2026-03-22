Всего пять актеров, но сколько ролей: в Подольске оживили историю о самой сильной девочке с рыжими косичками

В минувшие выходные на сцене Подольского драматического театра состоялась долгожданная премьера — зрителям впервые представили постановку о самой необычной, сильной и жизнерадостной рыжеволосой девочке. Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» прошел 21 и 22 марта, собрав как юных зрителей, так и взрослых, выросших на этой истории.

Постановка камерная: в ней заняты всего пять артистов, но за время действия каждый из них успевает перевоплотиться в самых разных персонажей. Режиссер намеренно использовал этот художественный прием, чтобы подчеркнуть уютную, почти домашнюю атмосферу происходящего на сцене.

«В домашних играх бабушка, например, может стать полицейским, врачом или кем угодно. То есть один человек может играть сразу несколько персонажей. Так и на сцене актеры перевоплощаются, создавая живой и узнаваемый мир», —делится режиссер спектакля Наталия Лавровская.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное оформление. Со сцены звучали композиции, написанные на стихи Юлия Кима — те самые, которые зрители помнят по известной экранизации. Причем постановщики получили личное разрешение автора на использование его текстов в новой театральной версии, что делает спектакль не просто отсылкой к прошлому, а полноценным самостоятельным произведением.

Премьерные дни превратились в настоящий праздник не только для зрителей в зале, но и для всех, кто пришел в театр. В фойе развернулась ярмарка, а в антракте маленьких гостей ждал сюрприз: каждый ребенок мог собственноручно сложить бумажный кораблик из театральной программки, чтобы унести с собой маленькое воспоминание о волшебном дне.

