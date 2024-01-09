ТАСС: В Госдуме предлагают установить для учителей базовую ставку не ниже суммы двух МРОТ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила официальный запрос премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением установить учителям базовую ставку, которая будет не ниже суммы двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС .

Копия соответствующего обращения находится в распоряжении агентства. В документе отмечается, что МРОТ - это показатель, значение которого зависит от региона РФ. При установлении базовой ставки это будет учитываться.

«В связи со сложившейся ситуацией неравномерного распределения ежемесячной заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций предлагается установить минимальный размер базовой ставки учителя на уровне не ниже двух МРОТ субъекта Российской Федерации», - сообщается в докмуенте

Подобные меры, по мнению Яны Лантратовой, уравнять права педагогов из разных регионов. Например, учитель из Санкт-Петербурга в настоящее время в среднем получает 51 983 рубля. В это же время московский специалист ежемесячно получает заработную плату в размере 135 тысяч рублей. Из-за такого скачка учителя начинают мигрировать из одного региона в другой, что также провоцирует дефицит кадров и отражается на качестве российского образования.

Яна Лантратова ссылается также на неоднократные заявления президента России. Владимир Путин призывает создавать для учителей комфортные условия труда и устанавливать достойные заработные платы.

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