В только построенной школе в Омской области уже рухнул потолок

В Омской области только построили новую школу. В четверг, 11 января, планировалось, что школьники начнут обучение в стенах современного здания. Планы пришлось отложить из-за того, что в понедельник, 8 января, на втором этаже обвалился потолок и отпал декор, сообщает gorod55.ru .

Обошлось без пострадавших. В региональной прокуратуре уже возбудили дело. Проходит проверка, что стало причиной обрушения потолка.

Проблему уже ликвидировали. Подрядчик выполнил бесплатный ремонт по той причине, что еще действовал гарантийный период. Строители выполняли работы всю ночь. Был привлечен инженер и рабочие. Следователи же будут выяснять, что изначально стало причиной поломки.

Министр строительства Омской области Александр Рашко на странице в интернет-мессенджере проинформировал, что проблема будет устранена. До ее выявления занятия в школе не начнутся. При необходимости будут введены меры прокурорского реагирования.

Видео, в каком состоянии находится здание после обрушения, появилось в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что в Ленинском округе на кадастровый учет поставили новую школу.