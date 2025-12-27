Татарстан отправит в Госдуму в 2026 году не менее 15 своих депутатов

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин проинформировал, что Татарстан по итогам предстоящих в 2026 году выборов в Госдуму планирует провести не менее 15 своих представителей, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Спикер Госсовета рассказал, что в 2026 году некоторые парламентарии не планируют принимать участие в выборах. Те депутаты, кто не проявлял активности, не будут рекомендованы республиканским парламентом. Таким образом, депутатский корпус Татарстана в Госдуме ждет обновление.

«Задача стоит как минимум избрать столько же, сколько сейчас у нас, — 15… Да, мы говорим, что у нас немалое количество депутатов в Госдуме. Мы с ними тесно сотрудничаем», — сказал Фарид Мухаметшин, отвечая на вопрос журналиста KazanFirst.

Фарид Мухаметшин положительно оценил работу депутатского корпуса нынешнего года. KazanFirst проанализировал данные сайта Госдумы. Так, депутат от Татарстана, член парламентского комитета по защите конкуренции Айдар Метшин участвовал в разработке 27 законопроектов, которые были внесены на рассмотрение депутатов. На пленарных заседаниях Госдумы он выступал 36 раз.

По данным издания, заместитель председателя комитета по контролю Ирек Богуславский, член комитета по безопасности Руслан Гаджиев и член комитета по экологии Азат Ягафаров не выступали в Госдуме ни одного разу, но вносили различные законопроекты. Некоторые документы были инициированы ими полностью. В других законопроектах депутаты выступали соавторами.

«Я не могу каких-то претензий заочно предъявить. Но тех, кто слабоват, тех, кто неактивен, мы особо рекомендовать не будем в следующий созыв», — сказал Фарид Мухаметшин, отвечая на вопрос журналиста KazanFirst

Ранее сообщалось, что украинские власти рассматривают возможность проведения выборов в гибридном режиме.