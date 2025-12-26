Украинские власти рассматривают возможность проведения выборов в гибридном режиме

На Украине официально рассматривается возможность организации выборов в беспрецедентном для страны формате — гибридном, сочетающем традиционное офлайн-голосование и онлайн-участие. Об этом, как передает издание «Страна», заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, специальная рабочая группа, изучающая вопрос проведения выборов в условиях военного положения, анализирует вариант, при котором голосование будет частично проходить на избирательных участках, а частично — в дистанционном электронном формате. Для увеличения явки также рассматривается возможность растянуть процесс голосования на несколько дней.

Арахамия подчеркнул, что основной задачей является максимизация явки избирателей. Этого, по его мнению, можно достичь, расширив возможности для голосования, например, предоставив несколько дней или внедрив онлайн-формат. Особенно это актуально для решения проблемы внутренне перемещенных лиц, которые выехали из восточных регионов, но не зарегистрировались по новому месту жительства, чтобы избежать мобилизации. Политик признал, что организовать их явку на участки сложно, а низкая общая явка может дать противникам основания оспорить легитимность выборов.

Кроме того, он добавил, что некоторые иностранные государства вводят ограничения на открытие украинских избирательных участков на своей территории, что также осложняет традиционную модель голосования для диаспоры. Таким образом, онлайн-формат рассматривается как потенциальный ответ на целый комплекс вызовов, стоящих перед организаторами выборов в условиях войны.

