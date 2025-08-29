Татары со всего мира приехали в Казань: подведены итоги «Национального собрания»

Всемирный конгресс татар инициировал проведение «Национального собрания», в рамках которого на протяжении трех дней в Казани обсуждали актуальные вопросы. Участники оставили положительные отзывы о мероприятии, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Ключевой ценностью проведенного собрания стала организация площадки для диалога и кооперации между представителями татарской общины из различных субъектов РФ и зарубежных стран. Как отметил Искандер Гилязов, мероприятие позволило обеспечить преемственность поколений: молодежь получила возможность перенять практический опыт старших коллег и ознакомиться с успешными кейсами сохранения национально-культурной идентичности. Особую значимость, по словам эксперта, придавало участие руководства республики, которое донесло до участников актуальную информацию о приоритетных направлениях развития в ходе прямого диалога.

«"Милләт җыены" («Национальное собрание». — Прим. ред.) ощущается как праздник татарского народа», — рассказал KazanFirst экс-директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов после мероприятия.

Рустэм Ямалеев высказал мнение, что ключевым результатом форума стало объединение представителей татарской диаспоры из различных субъектов РФ и зарубежных государств, что способствует укреплению консолидации и единства сообщества.

«Руководство республики задало нам вектор развития, будем и дальше работать в области сохранения нашего языка», — рассказал KazanFirst президент Национального конгресса татар и тюркских народов Рустэм Ямалеев.

