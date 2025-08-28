Андрей Воробьев встретился с участниками IX Всероссийского форума волонтеров-медиков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День военного медика встретился с участниками IX Всероссийского форума волонтеров-медиков и поблагодарил их за труд.

«А вам, ребята, выражаю слова благодарности за то, что выбрали очень непростую профессию — медицину. И кроме этого служения, вы еще посвящаете себя добрым делам. Мне очень приятно, что у нас в Подмосковье проходит такой слет. Хочу сказать, что мы вами гордимся. И в ковид, и сейчас, и, я уверен, в будущем будем опираться на таких неравнодушных, пассионарных, патриотически настроенных людей», — сказал губернатор.

Мероприятие проходит в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске. В его рамках участники обсуждают актуальные вопросы добровольчества в сфере здравоохранения.

Вместе с губернатором форум посетила Герой России Людмила Болилая. Она пожелала участникам здоровья и поблагодарила их за помощь военнослужащим.

«Низкий вам поклон. Пусть все у вас будет хорошо», — сказала она.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

Движение «Волонтеры-медики» объединяет более 185 тыс. участников со всей страны. Ежегодно ребята оказывают помощь четырем миллионам человек. В Подмосковье участниками движения являются более 12 тыс. человек.

«Для меня как для жительницы Подмосковья безмерно важно и ценно, что ребята вносят большой вклад в развитие движения при поддержке Андрея Юрьевича Воробьева», — отметила председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Бабкина.

Участники сопровождают массовые мероприятия, проводят профориентационные беседы со школьниками. В период пандемии они помогали людям с ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам. С началом СВО они включились в гуманитарные миссии и помогают военнослужащим.

«Мне хочется сказать большое спасибо за поддержку, которую оказывает нашим добровольцам правительство Московской области в лице губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, Министерства информации и молодежной политики, Министерства здравоохранения. Любой запрос, который возникает, становится услышанным, нам предоставляют все необходимое», — сказала региональный координатор волонтеров-медиков Подмосковья Наталья Костяева.

