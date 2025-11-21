«Тело думает, что это яд»: терапевт из Подмосковья объяснила истинную причину укачивания и дала рабочие советы

Врач-терапевт Видновской больницы Зарема Тен раскрыла механизм укачивания: его причина — конфликт сигналов, которые мозг получает от разных органов. Вестибулярный аппарат фиксирует движение, а зрение, например, видит статичный салон автомобиля, сообщил REGIONS.

«Вестибулярный аппарат во внутреннем ухе сообщает: „Мы двигаемся, нас трясет и качает“, а глаза при этом видят, к примеру, неподвижный салон машины или тесное пространство самолета. Возникает сенсорный конфликт — мозг будто не понимает, что происходит», — рассказала врач.

По информации медика, организм запускает защитную реакцию. Так появляются тошнота, головокружение, холодный пот и слабость — тело пытается «очиститься» от несуществующего токсина. Интенсивность симптомов напрямую зависит от силы тряски, качки или резких маневров.

Проявления кинетоза (так по‑научному называется укачивание) варьируются в зависимости от транспорта. Врачи Видновской больницы дают рекомендации, как минимизировать неприятные ощущения. Ключевой совет — выбирать места с наименьшей амплитудой движения и с хорошим обзором: передние сидения в наземном транспорте, кресла в районе крыла в самолете и каюты в центральной части корабля.

