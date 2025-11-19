Врачи в Мытищах спасли мужчину с «ночным» инсультом

Врачи Регионального сосудистого цента Мытищинской больницы спасли мужчину, у которого произошел «ночной» инсульт. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили жителя в возрасте 48 лет с сильным головокружением и тошнотой. Мужчина на протяжении нескольких месяцев чувствовал недомогание, а в один из дней не смог встать с кровати.

В ходе обследования медики установили, что у пациента произошел «ночной» инсульт. Это редкая и опасная форма инсульта, которая часто маскируется под легкое недомогание.

У мужчины не было паралича и нарушений речи, однако врачи выявили у него крайне тяжелое состояние с очень высоким риском летального исхода — тромбоз на фоне атеросклеротической бляшки в основной артерии, обеспечивающей кровоснабжение важных отделов головного мозга.

Пациента незамедлительно прооперировали, удалив тромб и установив стент. Операция длилась около часа и прошла успешно. Мужчина чувствует себя лучше и был выписан.

