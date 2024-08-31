Тело пропавшей россиянки нашли в лесу в турецкой провинции

«К сожалению, наши подразделения нашли сегодня утром мертвой нашу гостью. Сначала был обнаружен ее разбитый телефон в лесной местности, а после точечных поисков было найдено ее тело. Оно направлено в морг, причина смерти будет установлена после вскрытия» — заявил префект города Мармарис Нуруллаха Кая.

Информация о пропаже российской туристки в Турции появилась после того, как она не вернулась с прогулки 17 августа, хотя должна была вылететь в Россию 19 августа. В лесной местности нашил чек на имя Сомовой. Поиски проходили по различным туристическим тропам рядом с отелем в районе Ичмелер города Мармарис.

Ранее сообщалось о том, что родных пропавшей на Маврикии россиянки пытаются заманить на остров.