Родных пропавшей на Маврикии россиянки пытаются заманить на остров

Пропавшая на Маврикии Залия приехала на остров с подругой. Девушки успешно отдыхали в живописных уголках, а однажды познакомились с местным жителем. У Залии начался курортный роман.

17 августа Залию потеряли. Подруга написала заявление в полицию и указала все, что знала о последнем вечере и незнакомце. Молодого человека задержали, но каких-то активных следственных действий не проводили. Он настаивает, что довез девушку до города Кюрпип, а после их пути разошлись.

«Подружка, с которой она там была, и этот молодой человек, сейчас зовут родных туда приехать. Может, хотят выманить нас туда? Местная полиция не сильно беспокоится, а в консульстве Российской Федерации нам говорят: напишите заявление и пришлите на электронную почту нам, чтобы мы подключились», – зрассказала Гульназ Туктамышова.

В дело вмешался еще один незнакомец с Маврикия. Он заявил, что знает о примерном местоположении Залии. Однако ничего конкретного мужчина не говорит, только снова предлагает приехать на остров.

Родные опасаются ехать на Маврикий, но еще больше им страшно узнать плохие вести. Они считают, что Залию удерживают где-то насильно. Семья надеется, что в ситуацию вмешаются российские дипломаты.

Саму девушку описывают как благоразумную и серьезную: она никогда не совершала необдуманных поступков, тем более не велась на мужчин. Пока история с каждым днем оплетается все большим количеством загадок.

Ранее сообщалось, что преподаватель челябинского университета пропала на Маврикии.