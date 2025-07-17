«Тема уже перезрела»: депутат рассказал о масштабах проблемы миграции

Депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин высказал мнение, что проблема мигрантов стала одной из наиболее резонансных в обществе, сообщил nashgorod.ru.

Депутат обратил внимание на то, сколько случаев насилия со стороны детей-мигрантов происходит в учебных заведениях РФ. Актуальным стал вопрос освоения несовершеннолетними иностранными гражданами школьной программы. Иван Вершинин отметил, что во время встречи с жителями тема мигрантов периодически поднимается. По его мнению, иностранные жители нередко ведут себя вольготно.

«Мы считаем, что тема уже перезрела. <> Позиция ЛДПР и моя личная позиция — за ужесточение миграционной политики», — отметил депутат.

Депутат высказал мнение, что мигрант может получить гражданство РФ и многие годы прожить в одном и том же населенном пункте. Однако он не станет от этого, например, тюменцем. Человек не пытается адаптироваться под жизнь горожан. Он не принимает российскую культуру, правила и традиции.

Депутат Вершинин выступает против, чтобы в России запретили въезд для всех мигрантов. Он привел реальный пример. Так, недавно в Тюменскую область переехал житель Таджикистана. Он получил образование и вступил в гражданство РФ. Теперь хочет приехать его брат, который намерен заключить контракт с Минобороны РФ. Депутат уверен, что среди мигрантов есть много порядочных людей.

«Но когда люди едут специально для того, чтобы заниматься продажей наркотиков, нигде не работать, когда они собираются анклавами, не говорят по-русски, а только на своем языке, конечно же, это социальная угроза!» — уверен Иван Вершинин.

Ранее военблогер Звинчук заявил, что мигрантов в России призвали к восстанию.