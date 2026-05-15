Темные очки, скелет и неторопливая походка: видео с загадочным курьером в Орехово-Зуеве собрало сотни тысяч просмотров

В Орехово-Зуеве местные жители на мосту через Клязьму встретили молодого человека, чей вид заставил замирать прохожих и притормаживать водителей. Обычный сотрудник службы доставки, как выяснилось, способен превратить рутинный рабочий маршрут в настоящее мистическое представление, сообщил REGIONS.

Герой городских пабликов выглядел, по словам горожан, так, будто сошел со съемочной площадки фильма ужасов. На нем были темные очки и толстовка с принтом, имитирующим человеческий скелет. За спиной незнакомца красовался ярко-желтый терморюкзак — неотъемлемый атрибут его профессии. Идя неспешной, почти надменной походкой, «костлявый» курьер создавал поразительный контраст с привычной городской суетой, где все куда-то бегут и спешат. Записанные очевидцами видео моментально разлетелись по социальным сетям.

«Интересный персонаж. Вид у него вроде и пугающий, а с другой стороны — вызывает улыбку. Сразу видно, человек к работе подходит творчески», — отмечают ореховозуевцы в местных пабликах.

При всем этом вирусном успехе личность креативного доставщика пока остается загадкой. Сама служба доставки, чей узнаваемый желтый рюкзак был на плечах у «скелета», от комментариев отказалась.

