«Забронировал» место для дамы сердца? Пользователи строят догадки, а жительница Балашихи раскрыла правду

В подмосковной Балашихе уличный художник совместил приятное с полезным. С помощью рисунка на асфальте он признался в своих чувствах девушке и одновременно напомнил соседям о правилах остановки и стоянки автомобилей. Информация об этом необычном арт-объекте появилась в телеграм-канале, сообщил REGIONS.

Творчество развернулось прямо на придомовой территории — возле дома № 1 по улице Первомайской. Неизвестный автор украсил площадку, предназначенную для стоянки машин, крупным изображением. Теперь жильцам расположенных рядом многоэтажек открывается вид на огромную мультяшную кошку и сопроводительную надпись — «Я тебя люблю».

Фотографии этого образца уличного искусства быстро разлетелись по местным пабликам и группам в соцсетях. Пользователи принялись строить предположения. Одна из самых популярных версий: романтичный молодой человек решил таким оригинальным способом «забронировать» парковочное место для своей возлюбленной.

Фото: [ REGIONS ]

Однако корреспондент издания REGIONS выяснил дополнительные подробности. Оказалось, что у рисунка есть и важная практическая задача. Местная жительница сообщила журналистам: яркая кошка появилась именно в том месте, где парковка автомобилей запрещена правилами. То есть художник не просто признавался в любви, но и привлек внимание водителей к нарушениям.

«Там находится проход, и машины ставить нельзя. А автор — молодец, нашел отличный способ напомнить об этом!» — поделилась горожанка.

Ранее сообщалось, что более 190 водителей оштрафовали в мае в Подмосковье за парковку в неположенных местах.