Повышение тарифов ЖКХ: эксперт раскрыла, как сэкономить на коммуналке в 2026 году

Тарифная кампания 2026 года в Санкт-Петербурге имеет свои особенности, о которых важно знать каждому жителю, чтобы не переплачивать и понимать механизм формирования платежей. Генеральный директор управляющей компании «ТЕРРА» Юлия Федорова в интервью Общественной Службе Новостей разъяснила: основная индексация коммунальных тарифов перенесена на 1 октября, а первое изменение произошло еще в январе на 1,7% из-за повышения ставки НДС до 22%.

Она уточнила, что для Петербурга с октября установлен индекс изменения совокупной платы за коммуналку в 14,6%, но это не означает автоматического роста каждой строки на этот процент. Показатель применяется ко всей сумме за отопление, воду, водоотведение, электроэнергию, газ и вывоз мусора при сопоставлении октябрьской квитанции с январской.

Ключевой момент, на который обращает внимание эксперт, — это различие между коммунальными и жилищными услугами. Плата за содержание многоквартирного дома не входит в индекс коммунальных тарифов и устанавливается либо общим собранием собственников, либо городским нормативом. В Петербурге с 1 октября ставка за содержание выросла до 39,31 рублей за квадратный метр, но применяется только к нанимателям государственного жилья и тем домам, где жители не определили свой тариф на собрании. Управляющая компания не вправе повышать эту строку по своему усмотрению — только по решению жильцов. Федорова отмечает, что при нехватке средств на содержание УК должна идти к людям с прозрачными расчетами, а не просто выставлять новые цифры.

Отдельного внимания заслуживают меры государственной поддержки. В 2026 году на субсидии и компенсации в Петербурге заложено более 19 млрд рублей. Субсидия по статье 159 Жилищного кодекса положена тем, у кого расходы на ЖКУ превышают установленную долю от дохода: федеральный стандарт — 22%, а для Петербурга — 14%. Для семей с доходом ниже прожиточного минимума расчет делается с понижающим коэффициентом. Компенсации по статье 160 ЖК РФ адресованы льготникам: ветеранам, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, участникам СВО и пострадавшим от радиации. Чтобы избежать ошибок, Федорова советует сверять квитанции с тарифами на сайте регионального тарифного органа, проверять показания счетчиков и объемы. Если после этого вы обнаружите, что плата выросла выше индекса при сопоставимых условиях, необходимо подать письменный запрос в УК, а затем в Госжилинспекцию. Если нарушение подтвердится, плату пересчитают, а превышение компенсируют из бюджета.

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