Жара, град и ливни: почему лето в России стало погодными качелями

Лето в Подмосковье напоминает американские горки — тридцатиградусная жара резко сменяется ливнями с грозами, а затем зной возвращается снова. Генеральный директор компании «КарбонЛаб», эксперт по изменению климата Михаил Юлкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, почему погода стала «истеричной» и что ждет регион в будущем.

Резкая смена погоды — это естественное явление, но в последние годы оно приобрело экстремальный характер. Все дело в глобальном потеплении, которое усиливает контрасты.

«Смена погоды — это такая естественная история. Другое дело, что мы оказались в зоне экстремальных температур, особенно в летний период, и это как раз следствие глобального изменения климата», — пояснил Михаил Юлкин.

По словам эксперта, главная причина погодных «качелей» — запирающие антициклоны. Это зоны высокого давления, которые надолго застревают над одной территорией, принося сухую и жаркую погоду.

«Когда над довольно большой поверхностью устанавливается зона высокого давления с жарким солнцем, накаляется вообще все. И этот антициклон очень трудно сдвинуть с места. А когда он наконец смещается, на его место приходят ураганы и холодные ветры из-за разницы температур», — объяснил Юлкин.

Именно так, по его словам, и работает механизм «качелей»: жара накапливает энергию, а резкая смена воздушных масс высвобождает ее в виде ливней, гроз и шквалов.

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Экстремальная жара становится нормой

Эксперт отметил, что экстремальные погодные явления становятся новой реальностью для Центральной России.

«И особенно в летний период. Лето становится гораздо более жарким, и мы тут зашкаливаем за допустимые нормальные параметры, которые некомфортны для человека», — заявил Юлкин.

Он обратил внимание на важный аспект, который часто упускают из виду: опасна не только дневная жара, но и теплые ночи. Когда температура не опускается ниже 20 градусов, организм не получает необходимого отдыха.

«Как биологическому виду, нам надо, чтобы ночью было прохладно. Если ночью температура выше 20 градусов, мы не отдыхаем, накапливается усталость, возникают болезни и проблемы на работе», — предупредил эксперт.

По его словам, метеорологи уже фиксируют рост числа дней с температурой выше 30 градусов и ночей с температурой выше 20 градусов, причем само понятие «высокой температуры» смещается в сторону все более высоких значений.

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2010 год: урок, который нельзя забыть

Юлкин напомнил о катастрофическом лете 2010 года, когда запирающий антициклон надолго застрял над Центральной Россией.

«Тогда все в Подмосковье горело, и вообще вся центральная Россия горела. Жара дотянулась до осушенных болот, горели леса, гарь шла на Москву — на Красной площади не было видно собора Василия Блаженного, плавился асфальт», — вспомнил эксперт.

Он подчеркнул, что частая смена погоды — это все же более здоровая ситуация, чем многодневное застывание антициклона с засухой и жарой.

«Хуже, когда вот эти сорокапятидневные антициклоны застревают над нашей территорией. Не дай бог нам такого», — предупредил Михаил Юлкин.

В ближайшие годы, по словам эксперта, погода в Подмосковье будет становиться статистически менее комфортной. Периоды экстремальной жары сменяются ливнями, и эта тенденция сохранится.

«Бывают годы, когда нам везет, но статистически нас в дальнейшем ожидают и более высокие температуры, и более длительные периоды засухи и жары», — резюмировал Юлкин.

Врачи предупредили, что летняя доставка суши, салатов с майонезом и блюд из фарша превращается в русскую рулетку — в жару бактерии размножаются в считанные часы, а сырая рыба и яйца становятся идеальной средой для отравления. Даже термосумка не спасает, если ресторан далеко, а блюдо провело в тепле больше получаса. Эксперты назвали продукты-табу и объяснили, как выбрать безопасный заказ, чтобы не попасть в больницу с отравлением.