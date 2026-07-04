Морской климат для детей: какие элементы особенно полезны

По словам эксперта, море — активная развивающая среда: сталкиваясь с новыми природными явлениями и исследуя пространство, ребенок стимулирует работу нервных центров мозга и развивает психомоторную активность.

Особую ценность морского климата врач видит в насыщении организма полезными элементами. Морская вода содержит 32 полезных компонента — в частности, йод и бром. Йод в морском климате усваивается из воздуха в 12 раз лучше, чем из воды, и важен для нормальной работы нервной системы. Бром благотворно влияет на щитовидную железу и действует как природное успокоительное.

Отдельно специалист выделил селен — редкий элемент, который в значимых количествах встречается именно в прибрежных солнечных районах (особенно рядом с зонами вулканической активности) и практически недоступен в континентальном климате. Селен защищает иммунную систему от воздействия свободных радикалов, а также усиливает действие витаминов Е и С — они поддерживают иммунитет, улучшают состояние кожи и волос, стабилизируют работу половой сферы и препятствуют развитию онкологических процессов.