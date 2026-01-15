«Не будет купели из-за дронов»: крещенские купания отменили в четырех регионах России

Традиционные крещенские купания отменили в четырех приграничных регионах России, пишет телеграм-канал Mash. В еще двух областях власти рассматривают возможность их проведения с особыми мерами безопасности. Во всех случаях причиной ограничений стала угроза атак украинских БПЛА.

Организованные мероприятия точно не состоятся в приграничных районах Белгородской и Брянской областей, включая город Брянск, а также на территории Курской области. В последнем случае власти не будут устраивать официальные купели, но не станут препятствовать желающим самостоятельно прийти на реку или пруд. В Воронежской области купания отменены в Лискинском районе.

В Калужской и Тверской областях окончательное решение о проведении обряда еще не принято. Местные администрации изучают вопрос целесообразности и продумывают организационные моменты. Основной задачей является разработка такого плана, который обеспечит четкое управление и максимальную безопасность для участников в условиях сохраняющейся угрозы.

В Тульской области формального запрета на крещенские купания нет. Участие в обряде разрешено, но только в специально определенных и подготовленных официальных местах.

Однако сложилась парадоксальная ситуация: из-за аномально теплой погоды традиционные пруды и водоемы в регионе не покрылись льдом. Это делает потенциальные зоны для купания небезопасными, так как отсутствует устойчивая ледовая основа.

Ранее Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) заявил, что купание в проруби на Богоявление не является обязательным.