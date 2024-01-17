Терапевт Гвоздик рекомендует питаться несколько раз в сутки

Врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Евгений Гвоздик рекомендует питаться несколько раз в день. Редкие приемы пищи (один или два раза в день) способствуют развитию различных заболеваний кишечно-желудочного тракта и недостатку витаминов в организме, сообщает rosbalt.ru .

«Важно понимать, что нормальные ритмы выброса пищеварительных ферментов, желчи выстроены под частое питание. Если питаться 1-2 раза в день, это может привести к таким осложнениям как билиарный сладж, воспаление поджелудочной железы», — рассказал Евгений Гвоздик, врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом».

Иногда люди не успевают есть по три раза в день из-за отсутствия времени. Бывают случаи, когда сокращением приемов пищи человек пытается добиться снижения веса. Делать этого не стоит. Отказавшись, например, от завтрака, худеющий съест намного больше во время обеда.

Стоит следить за тем, что именно человек ест. С целью привести тело в форму рекомендовано отказываться от калорийной пищи, но не сокращать количество приемов.

«Проблема похудения — в дефиците калорий. За один прием пищи теоретически возможно съесть суточную норму калорий и белков \жиров\углеводов, но сказать, что это принесет пользу, сложно. Питаясь 1-2 раза в день, человек может создавать профицит калорий и набрать вес», — говорит Евгений Гвоздик.

Не менее важная проблема — организм не успевает набрать необходимый запас витаминов, если не получает пищу несколько раз в день. Эксперт рекомендует есть четыре, а можно и пять раз в сутки.

Диетолог и гастроэнтеролог Ольга Воробьева ранее рассказала, что стоит готовить на завтрак, чтобы с самого утра насыть организм полезными веществами.