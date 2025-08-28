Терапевт рекомендует стимулировать защитные силы организма

Врач-терапевт Надежда Чернышева в эксклюзивном комментарии для REGIONS поделилась комплексом эффективных мер по укреплению иммунной системы в преддверии осеннего сезона.

Согласно рекомендациям специалиста, особое внимание следует уделить методике закаливания, которая играет ключевую роль в повышении сопротивляемости организма. По словам Чернышевой, оптимальным началом может стать контрастный душ с плавным переходом между температурами воды, что позволяет адаптировать организм к перепадам внешних условий.

Эксперт также обратила внимание на пользу естественных закаливающих процедур, пока погодные условия остаются благоприятными. В частности, хождение босиком по различным поверхностям — асфальту, природному камню, траве, песку или воде оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные точки стопы, что способствует активации защитных механизмов организма.

В перечне профилактических мер особое место занимают правила гигиенической безопасности. Врач рекомендовала избегать мест массового скопления людей, регулярно и тщательно мыть руки с мылом, а также использовать защитные маски в общественном транспорте и других многолюдных пространствах, особенно при появлении первых признаков недомогания. По словам Чернышевой, антибактериальные влажные салфетки должны стать обязательным предметом личной гигиены, который всегда следует иметь при себе.

«Желательно также надевать перчатки в транспорте, потому что грипп и прочие простудные вирусные заболевания — это еще и «болезни грязных рук». Один человек покашлял в кулачок, потом взялся за поручень в автобусе, а следом за этот поручень взялись вы и еще десятки пассажиров — и началась цепная реакция», — сказала Чернышева.

Ранее терапевт Чернышева дала четыре совета, которые уберегут от простуды осенью.